Дополнительные меры безопасности введены в Коми на период пандемии

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В Коми примут дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Соответствующее постановление подписал глава Коми Владмир Уйба по итогам координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми.

Министерству внутренних дел по Коми рекомендовано:

1) с учетом действующих ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), продолжить профилактическую работу с населением по вопросам необходимости соблюдения социальной дистанции в общественных местах и использования средств индивидуальной защиты

2) оказывать содействие учреждениям здравоохранения Республики Коми по реализации принудительной госпитализации (по решению суда) лиц, зараженных новой короновирусной инфекцией (COVID-19) и отказывающихся от добровольной госпитализации

3) по запросу органов исполнительной власти Республики Коми обеспечить охрану общественного порядка в местах обсервационных пунктов и в медицинских учреждениях, созданных для лечения больных новой короновирусной инфекцией (COVID-19), а также на прилегающих к ним территориях.

Министерству здравоохранения Республики Коми рассмотреть возможность выделения отдельных помещений в учреждениях здравоохранения, специализирующихся на лечении новой коронавирусной инфекции, для размещения в них специального контингента с признаками острых респираторных заболеваний, предусмотрев их противопобеговую укрепленность, а также обеспечения средствами индивидуальной защиты спецконтингента, конвоируемого сотрудниками полиции при доставлении (передаче) в следственные изоляторы и суды за счет республиканского бюджета.

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