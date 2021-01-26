Триста тысяч жителей Коми планируют привить от ковида до конца года

Чтобы создать иммунную прослойку, надо привить как минимум 60 процентов населения. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

До конца года в Республике Коми планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции порядка 300 тысяч человек. Об этом рассказал 25 января Владимир Уйба на встрече со студентами Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.

«До конца февраля мы ожидаем поступление в республику порядка 53 тысяч доз вакцины. Прививка делается двукратно. То есть этого количества хватит на 26,5 тысяч человек. Прививается взрослое население, старше 18 лет. Чтобы создать иммунную прослойку, надо привить как минимум 60 процентов населения. До конца года мы сможем привить максимум 300 тысяч человек, и до тех пор будем так или иначе находиться в режиме сдерживания вируса, то есть до конца года режим повышенной готовности в республике сохранится», - рассказал глава Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дополнительные меры безопасности введены в Коми на период пандемии

Новое распоряжение главы Коми подписано 25 января 2021 года