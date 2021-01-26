«Нас заливает нечистотами»: в сыктывкарском Дырносе жильцы жалуются на проблемы с канализацией

"Мы хотим жить в нормальных условиях, а приходится выживать..." Фото: Александра САВИНОВА

В редакцию «Комсомолки» вновь с криком о помощи обратились жители местечка Дырнос с жалобой на бездействие УК «Город», только уже с дома № 17А. По словам жильцов, канализационная система дома «на ладан дышит», не справляется, оттого по всей квартире на первом этаже «плавают фекалии». Увидев фотографии с места ЧП, сомнений не осталось: проблема глобальная.

Мы на вас в прокуратуру!

Жительница дома Елена Давыдова с семьёй живёт на втором этаже, собственники снизу уехали на пмж в Санкт-Петербург, а ей оставили ключи от своей квартиры для присмотра.

— Несколько дней назад мы поняли, что в наших трубах вода стала плохо уходить, спустились вниз, открываем дверь… Сказать, что мы были в шоке — не сказать ничего, — рассказывает Елена. — Весь пол в туалете и на кухне залит плавающими, простите, какашками! Мы незамедлительно вызвали аварийную службу.

Поздно вечером того же дня приехали специалисты от управляйки, осмотрели обе квартиры, открыли люк, сказали, что канализация заморожена, подолбили лёд и уехали. На выходных приезжала бригада с водоканала, осмотрела проблемный участок и уехала, так ничего не предприняв.

"Уже с пятницы ждём помощи, но никому нет дела до нас". Фото: Александра САВИНОВА

Вчера жильцы снова вызвали управляющую компанию «Город», но в течение дня никто так и не приехал. После очередного звонка в аварийную службу «добрый» голос на том конце провода пригрозил Елене обращением в прокуратуру за её настойчивость.

Кто крайний?

Корреспондент «Комсомолки» дозвонился (с 28-го раза) в управляющую компанию «Город»:

— Там дело не в канализации. На данный момент ведём совместную работу с горводоканалом и пытаемся выяснить, в чьих полномочиях решение данной проблемы, — ответили в управляйке. — Больше ничего сказать могу.

Водоканал в ожидании заявки от управляйки Фото: Александра САВИНОВА

Водоканал также прокомментировал ситуацию: «Там забит выпуск до первого смотрового колодца. Предположительно произошёл излом. Необходимо обследовать участок, если УК не может провести обследование, то она должна направить заявку на проведение обследования в водоканал, после чего мы проведём данное обследование и устраним проблему, если её решение будет в нашей компетенции, но заявку на обследование от УК «Город» мы не получали».

«КП-Коми» будет следить за развитием событий.

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