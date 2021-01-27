Коронавирус в Коми 27 января 2021: за сутки зафиксировано 142 новых случая заболевания COVID-19

В феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 27 января в России 17 741 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 142 новых случая.

Всего в республике сейчас 35 813 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 680 пациентов, 7 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 34 503 человека (157 пациентов выздоровело за сутки).

Отметим, что в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. Об этом заявил в видеообращении 22 января глава Коми. Владимир Уйба также рассказал, как в республике проходит вакцинация населения.

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