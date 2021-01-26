Где сделать прививку от коронавируса в Коми: все пункты вакцинации

Один флакон вакцины доз рассчитан пять человек, именно поэтому количество одномоментно прививающихся должно быть кратно пяти. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Республике Коми полным ходом идёт вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В Сыктывкаре неделю назад даже пришлось остановить запись на прививку - так много желающих было поскорее обезопасить себя от COVID-19. Сейчас вакцинация продолжается, и привиться можно в восьми поликлиниках региона. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Коми.

Где делают прививки?

На сегодняшний день вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в прививочных кабинетах шести государственных медицинских организаций:

Сыктывкарской городской поликлиники №3 (Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 41),

Эжвинской городской поликлиники (Эжва, ул. Мира, 27/6),

Ухтинской городской поликлиники (Ухта, проспект Космонавтов, 1),

Воркутинской больницы скорой медицинской помощи (Воркута, ул. Тиманская, 2),

Усинской районной больницы (Усинск, Больничный проезд, 2);

Интинской городской больницы (Инта, ул. Мира, 10).

А также в двух районных больницах в Сыктывдинском (с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 45А) и Койгородском (с. Койгородок, ул. Набережная, 103Б) районах.

Как записаться?

Предварительная запись организована на вакцинацию через госуслуги и на сайтах медицинских организаций (ссылки см. выше).

Почему нельзя пропустить свой приём?

Один флакон вакцины доз рассчитан пять человек, именно поэтому количество одномоментно прививающихся должно быть кратно пяти. Препарат вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «ГАМ-КОВИД-ВАК» производства филиала «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России» хранится при температуре -18 С. Когда группа собрана, его размораживают. Все медицинские организации обеспечены морозильными камерами.

Сколько прививок надо делать?

Вакцинация проходит в два этапа. На первом этапе необходимо заполнить анкету и ответить на вопросы об аллергических реакциях. Если противопоказаний для прививки не выявлено, то пришедшему вводят I компонент вакцины. Для введения II компонента пациента приглашают в поликлинику через три недели.

Напомним, в медучреждения Коми поступило 4400 доз. Настоящая массовая вакцинация от ковида начнется в регионе с февраля. Республика ждет поступления 53 тысячи доз. А количество пунктов, где можно будет поставить прививку, вырастет в три раза.

КСТАТИ

В сутки делают прививки от covid-19 порядка 80 человек, 60% из которых женщины.

*** Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 1307н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н».

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