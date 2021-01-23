Настоящая массовая вакцинация от ковида начнется в Коми с февраля

На 22 января первую прививку в Коми сделали 1223 человека. Фото: Иван Макеев

В феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. А число пунктов, где можно будет поставить прививку, вырастет в три раза. Об этом заявил в видеообращении 22 января глава Коми. Владимир Уйба также рассказал, как в республике сейчас идет вакцинация.

На данный момент в медучреждения Коми поступило 4400 доз "Гам КОВИД Вак" (Спутник V). Сейчас вакцинация против коронавируса проводится в восьми государственных медицинских организациях: Сыктывкарская городская поликлиника №3, Эжвинская городская поликлиника, Ухтинская городская поликлиника, Воркутинская больница скорой медицинской помощи, Усинская ЦРБ, Интинская ЦРБ, а также районные больницы в Сыктывдине и Койгородском районе.

На 22 января первую прививку сделали 1223 человека. Полностью закончили прививаться, то есть получили вторую дозу 307 человек.

"Для транспортировки и хранения предыдущей партии вакцины нужны очень жесткие условия холодовой цепи. Препарат хранится при температуре -18 градусов. И, конечно, для этого нужны морозильные камеры. У новой партии будут менее жесткие условия хранения: холодовая цепочка +2… +8. И тогда мы будем проводить прививочную работу уже в 24 медорганизациях региона ", - объяснил В. Уйба.

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