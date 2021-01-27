В Ухте создана первая в республике выездная служба паллиативной помощи детям

Паллиативная медицинская помощь способствует улучшению качества жизни ребенка с тяжелыми хроническими заболеваниями и направлена на поддержку его семьи. Фото предоставлено минздравом Коми.

Служба действует на базе Ухтинской детской больницы. Она оказывает паллиативную медицинскую помощь детям Ухты и близлежащих районов.

Из медицинского персонала в состав службы в Ухте входят педиатр, старший фельдшер, реаниматолог-анестезиолог и невролог. Кроме них в составе выездной бригады есть психолог и социальный работник. Все специалисты прошли соответствующее обучение в Москве.

С ноября 2020 года бригада выполнила 46 выездов к 24 детям с паллиативным статусом.

На укомплектование штатов медицинским персоналом и оснащение отделения необходимым оборудованием минздравом Коми было выделено более пяти миллионов рублей.

По словам главного врача ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» Марата Нуриева, паллиативная медицинская помощь способствует улучшению качества жизни ребенка с тяжелыми хроническими заболеваниями и направлена на поддержку его семьи:

«Паллиативная помощь оказывается преимущественно на дому, без необходимости посещения медицинской организации. Специализированная бригада выезжает на дом к неизлечимо больным. Специалисты не только оказывают медицинскую помощь, но и помогают семьям в уходе за ребенком, оказывают психологическую и правовую поддержку, договариваются об организации выездных консультаций врачей-специалистов. При необходимости родственники могут проконсультироваться у социальных работников, например, по вопросам оформления инвалидности или получения лекарств».

На заметку

Единый телефон отделения паллиативной помощи детям в Ухте: +79086977209, 8(8216)78-99-16, добавочный 1603 – старший фельдшер, добавочный 1604 – специалист по социальной работе, добавочный 1605 – психолог.

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