Сосульки длиннее нормы: мэрия Сыктывкара обнаружила нечищеные дворы и крыши в городе

Весной проблемы тают. Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре некоторые обслуживающие жилые дома организации подходят к своим обязанностям их рук вон плохо. Сегодня мэрия столицы Коми вышла в рейд и выявила несвоевременную уборку дворов и крыш от снега. Рассказываем где.

Проверили более 10 дворов по улицам Интернациональная, Пушкина и Карла Маркса, Осипенко, Оплеснина, Панева и по Октябрьскому проспекту. Так, у дома по адресу ул. Интернациональная, 146 (ООО УК «ЖилСервис») к приезду проверки сотрудников ЖКХ администрации города уже работал трактор по очистке заснеженной дороги. При этом сосульки на крыше дома оказались длиннее, чем им надлежит быть по установленной норме.

Тут и сам чёрт ногу сломит. Фото: мэрия Сыктывкара.

Во дворе по адресу ул. Карла Маркса, 228 (ООО «УК ЖУК») глубина колеи превысила 15 сантиметров. Дворовой проезд к жилому дому не расчищен, поэтому горожанам приходится идти вдоль глубокой колеи, спотыкаясь и падая.

Также проверили двор по адресу ул.Пушкина, 136 (ООО «Северное тепло»), на который ранее поступила жалоба от жильцов многоквартирного дома. В ходе инспекции серьёзных нарушений не было выявлено.

Запасаемся линейками и меряем колеи в наших дворах. Фото: мэрия Сыктывкара.

Однако во дворе соседнего дома на Сысольском шоссе, 74 («Жилсервис») обнаружено более двух нарушений сразу. Во дворе этого дома колейность составила более 16 сантиметров, а лестницы при входе в подъезды не почищены от снега и не посыпаны противогололедными материалами.

Все виновники понесут наказание, обещала мэрия. Возможно, даже заплатят штрафы. Напомним, что суммы штрафов за данное административное нарушение составляют: на должностных лиц – от десяти тысяч рублей, на юридических – от ста тысяч рублей. Ежедневные рейды по соблюдению правил содержания дворов будут продолжены.

Недолго и застрять. Фото: мэрия Сыктывкара.

КСТАТИ

Жители города также могут своевременно сообщить информацию о нечищеных дворах и крышах. В этих случаях следует обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания.

В том случае, если проблема не будет устранена оперативно, горожане могут сообщить об этом в управление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по телефонам: 24-52-32, 29-42-01, 200–366.

Если же Вы обратились с проблемой в УК, а вам отказывают в получении информации, не хотят решать проблему, то следует обратиться в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242.

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