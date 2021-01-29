«Снег башка попадет»: в Сыктывкаре обнаружены самые опасные места для прогулок

Сложные конструкции требуют особого внимания. К примеру, дом № 206 по ул. Карла Маркса в г. Сыктывкаре. Фото: Александра САВИНОВА

В Сыктывкаре после 20-градусных морозов резко потеплело. Буквально за два дня столбик термометра "прыгнул" от -20 С до +1 С. И повалил снег. Понятно, что сейчас сыктывкарцам, вышедшим на прогулку, придётся чаще задирать голову, дабы не попасть под вдруг падающие с крыш домов наледи и сосульки. «Комсомолка» вышла в рейд по Сыктывкару - поглядеть, как обстоят дела с безопасностью горожан. Заметим - наш променад проводился не для того, чтобы раскритиковать работу жилищных организаций. А наоборот, помочь им!

"Денег нет, но вы держитесь". Фото: Александра САВИНОВА

В ходе рейда мы нашли несколько домов с великолепными снежными шапками и идеальными сосульками. Вот, к примеру, до по ул. Карла Маркса 206. Хоть сейчас бери мольберт и краски - мечта художника!

Дом признан аварийным. Фото: Александра САВИНОВА

Двухэтажная деревяшка по адресу Дырнос 41б выглядит грустно - мало того ,что дом признан аварийным, так его кровлю уже давным-давно не чистили. Видимо, УК "Город" не считает нужным обслуживать этот дом. Весной само растает!

Страшно подумать что может произойти, ведь по этому тротуару проходят сотни людей в день. Фото: Александра САВИНОВА

Справедливости ради, отметим, что большинство крыш нашей любимой столицы чистенькие и безопасные для прохожих.

О подобных случаях сообщайте по номеру 112. Можно звонить без сим-карты, без денег на счёте и даже с заблокированной клавиатурой телефона. Фото: Александра САВИНОВА

«КП-Коми» надеется, что после подобных рейдов активность работы обслуживающих организаций по очистке крыш от снега и сосулек повысится, а вместе с тем у жителей столицы увеличатся шансы на комфортную прогулку на свежем воздухе.

"Комсомолка" призывает граждан быть осторожнее. Фото: Александра САВИНОВА

Уважаемые сыктывкарцы, соблюдайте осторожность и осмотрительность, проходя рядом с домами, особенно если на их крышах есть снежные карнизы. Чтобы избежать несчастных случаев, старайтесь пересекать подобные участки как можно быстрее, не подходя близко к стенам строений. Не игнорируйте ограждения, предупреждающие о сходе снега и наледи или о проведении работ по очистке кровли, не пытайтесь пройти внутрь опасной зоны.

Объясните детям, что прогулки в непосредственной близости стен домов могут привести к печальным последствиям. Кроме того, заметив угрожающе нависающие сосульки или снежную глыбу, каждый житель столицы может обезопасить себя и окружающих, если незамедлительно позвонит в управляющую компанию или сообщит о подобном случае по номеру 112.

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