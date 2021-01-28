В Корткеросском районе вакцинация от коронавируса начнется в конце февраля

В Коркеросском районе вакцинация начнется в конце февраля. Фото: из архива "КП"

Вакцина от коронавируса поступит в Корткеросский район в конце февраля, сообщает местная администрация. Тогда же и начнется запись населения на прививку от COVID-19.

Где будет проводиться вакцинация?

Вакцинация граждан будет проводиться на базе Корткеросской ЦРБ, Сторожевской больницы и врачебных амбулаторий. Вакцинация проводится в два этапа: первое – введение вакцины, повторно – на 21 день. Прививаются лица старше 18 лет.

Кому не надо прививаться?

Лица, переболевшие COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты ранее выполненного исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и/или М к вирусу SARS – CoV – 2, не прививаются.

Как записаться?

Вакцинация граждан будет организована путем электронной записи пациентов ежедневно (пнд-пт) с 10:00 до 14:00 часов и в субботу с 09:00 до 13:00. Один флакон вакцины рассчитан на 5 человек, при неполном использовании (нет набора в 5 человек) флакон вскрываться не будет.

Дополнительную информацию о противопоказаниях ГБУЗ РК «Корткеросская ЦРБ» опубликует на сайте КЦРБ, в соцсетях.

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