Пожарный извещатель спас многодетную семью в Усть-Куломе

Этот спаситель висит в зале, именно он сработал и спас всю семью. Фото: МЧС по Коми.

27 января в селе Усть-Кулом в одной из квартир 2-этажного многоквартирного деревянного дома по улице Ленина занялся пожар. Благодаря громким звукам пожарного извещателя вся семья избежала трагедии.

В Усть-Куломе проживает многодетная семья, в которой воспитываются четверо детей. Ещё в августе 2019 года в рамках действующей в Коми программы оказания соцпомощи в их квартире безвозмездно были установлены два автономных пожарных извещателя. Семье был также подарен огнетушитель ОП-4. И, как оказалось, не зря!

Пострадавшая территория. Фото: МЧС по Коми.

27 января вечером один из извещателей, установленный в зале на потолке у выхода в коридор, вдруг начал громко "кричать". В это время дети играли в своей комнате, а их мама спала. Проснувшись от громкого сигнала извещателя, она увидела, что в коридоре загорелись стены и потолок.

Подгорело совсем немного. Фото: МЧС по Коми.

Наскоро одев детей, женщина вместе с ними выбежала из квартиры. В квартиру прибежал сосед и стал огнетушителем тушить пожар. К этому времени прибыли пожарные, которые справились с огнем за пять минут. Пожар нанес ущерб всего на двух квадратных метрах.

Жилье не пострадало. Фото: МЧС по Коми.

Вскоре все жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры. Благодаря автономному пожарному извещателю удалось сохранить жизни людей и имущество граждан. Предварительно причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора – кипятильника, включенного и оставленного без присмотра, сообщает МЧС по Коми.

МЧС предостерегает

Уважаемые граждане! Данный случай – наглядный пример того, что автономный пожарный извещатель – доступное эффективное средство раннего оповещения о возгорании. Звук извещателя способен разбудить даже крепко спящего человека. Приобрести извещатель можно как в специализированных магазинах, так и в сети интернет. Стоимость извещателей составляет 300-500 рублей. Перед установкой следует внимательно изучить инструкцию.

Автономный пожарный извещатель – залог безопасности вашей семьи!

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