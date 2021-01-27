Синоптики обещают жителям Коми мокрый снег и гололедицу

Фото: Влад Плотницкий

В южных и центральных районах Коми 27 января будет облачно с прояснениями. Временами небольшие, днем местами умеренные осадки (снег, мокрый снег).

В центральных районах снег, днем местами сильный. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер Ю 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью и днем 0...-5, ночью при прояснении -8...-13°С. На дорогах гололедица.

В северных районах облачно с прояснениями. Снег, местами сильный. В Усинском районе небольшой снег.

На крайнем северо-востоке: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер В и СВ 5-10 м/с. Температура ночью -18...-23, днем -11...-16, при прояснении ночью -27...-32, днем -19...-24°С.

На крайнем северо-востоке -27...-32, ночью местами до -40°С.

В Сыктывкаре 27 января будет облачно. Небольшой, во второй половине дня умеренный снег. Ветер Ю 6-11 м/с. Температура ночью -2...-4, днем 0...-2°С. На дорогах гололедица.

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