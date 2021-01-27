Изменения в законах с февраля коснутся каждого жителя Коми

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Индексация социальных выплат, изменения реквизитов кассового чека, обязанность соцсетей блокировать противозаконный контент и другие нововведения февраля — в материале, опубликованном на сайте Госдумы РФ.

Индексация социальных выплат

1 февраля будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации.

Это касается в том числе пособий, установленных Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и некоторые другие категории льготников.

Согласно проекту постановления Правительства РФ, планируется, что в этом году размер индексации составит 4,9 %.

Порядок вступления нормативных актов

С 1 февраля нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств должны подготавливаться по новым правилам. Положения актов теперь должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования.

Могут быть исключения, установленные ФЗ или международным договором РФ.

Обязанность соцсетей блокировать противозаконный контент

С 1 февраля соцсети обяжут выявлять и блокировать противоправную информацию, например данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам.

При этом санкции для тех, кто откажется это делать, не предусмотрены, а пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решение.

Новые нормы для паевых инвестиционных фондов

С 1 февраля 2021 года требования к правилам доверительного управления ПИФом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, устанавливаются ЦБ.

В доверительное управление ПИФом кроме денег может быть передано иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, если такая возможность предусмотрена правилами доверительного управления ПИФом.

Также пайщики биржевых паевых инвестиционных фондов и вкладчики ПИФов, доступных только для квалифицированных инвесторов, при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество в состав фонда (например, недвижимость).

Новые чеки для ИП

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Теперь им необходимо указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену.

Нововведение затронет в основном малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг.

Банкротство застройщика

2 февраля вводятся новые правила аккредитации арбитражных управляющих в деле о банкротстве застройщика

Появляются новые условия аккредитации Фондом защиты прав дольщиков арбитражных управляющих, а также ее продления.

Например, это осуществление обязанностей арбитражного управляющего в процедуре, применяемой в деле о банкротстве застройщика, в отношении не менее двух (ранее — трех) застройщиков, а также обязательное прохождение обучения по утвержденной Фондом программе.

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