Школьную службу примирения создают в Ухте

Фото: мэрия Ухты

Ухта стала первой пилотной площадкой в Коми для создания школьной службы примирения, сообщает администрация города.

Поделиться опытом с ухтинскими педагогами – директорами школ, организаторами воспитательной работы и школьными психологами – приехал Антон Коновалов, организатор московской школьной службы примирения, существующей в столице с 2000 года. В Ухту он прибыл по приглашению уполномоченного по правам ребёнка в Республике Коми Татьяны Козловой.

Вместе с тридцатью специалистами образования Ухты в течение трёх дней на базе Ухтинского технического лицея Антон Коновалов проводил занятия, на которых участники семинара разобрали различные пути выхода из конфликтов.

Как было сказано на вводной лекции, основной принцип служб примирения – не изгнание нежелательных учеников из коллектива, а создание условий, при которых все участники конфликта смогут понять друг друга и договориться о совместных шагах навстречу.

В качестве примера московский гость предложил разобрать ситуацию, когда ребёнок приносит чужую вещь. То, что на юридическом языке называется кражей и могло бы стать поводом для обращения в правоохранительные органы и в суд, при разумном поведении родителей или педагогов может стать для несмышленыша хорошим уроком, пробудить его совесть, и некрасивый проступок больше никогда не повторится.

Основной принцип работы школьной службы примирения Антон Коновалов сравнил с сельским сходом – традиционной практикой примирения для людей, которые из поколения в поколение живут на одной территории и потому просто вынуждены договариваться друг с другом. Именно об этом перед началом семинара говорили Антон Коновалов и глава Ухты Магомед Османов, признавший важность создания подобных организаций в ухтинских школах.

Школьная служба примирения – понятие для нас новое, хотя функции этой службы каждому педагогу или родителю приходилось не раз выполнять, поскольку все мы сталкиваемся с ситуациями, когда наши интересы входят в противоречие с интересами окружающих. Особенно остро эти конфликты протекают в детском и подростковом возрасте, и в них порой бывают втянуты взрослые люди, педагоги и родители.

Зачастую ребенку – виновнику или жертве конфликта – предлагают сменить школу или вообще перейти на домашнее обучение, порой дело доходит до вмешательства правоохранительных органов и педагогов в погонах… А ведь всё можно решить к обоюдному согласию совершенно иначе. Именно этим и занимается школьная служба примирения.

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