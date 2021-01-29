Усинская центральная больница обновила оборудование

Фото: Усинская ЦРБ

Современное медицинское оборудование поступило в Усинскую ЦРБ по линии Минздрава РК. Новая техника будет задействована для лечения как больных с COVID-19, так и неинфекционных пациентов. Она открывает гораздо больше возможностей для лечения пациентов, сообщают на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Новый автоматический гематологический анализатор отправится во врачебную амбулаторию села Мутный Материк после обучения медицинского работника на рабочем месте в клинико - диагностической лаборатории Усинской ЦРБ.

Эта «мини – лаборатория» относится к новой серии и позволяет качественно определить клетки крови, что поможет медицинским работникам поставить корректный диагноз и назначить эффективное лечение. Теперь, чтобы получить результат исследования крови не нужно ждать время на отправку ее в лабораторию ЦРБ или ехать в город.

Оборудование усинской клинико-диагностической лаборатории пополнилось системой капиллярного электрофореза, которое позволяет проводить диагностику и мониторинг хронического злоупотребления алкоголем и делать скрининг наиболее распространенных патологических состояний. Данные исследования направлены на выявление людей с наличием пагубных пристрастий. Ограничить или не допускать их к управлению транспортными средствами или работе на техногенных объектах – цель данных исследований.

Дефибрилляторы-мониторы «MindrayBeneHeart» поступили в отделения реанимации и «скорой помощи». Это уникальная модель, предназначенная для работы в стационарных условиях, а также для условий вне стационара. В ней есть всё, что необходимо для оказания помощи при экстренных и неотложных состояниях.

Появился и высокотехнологичный «монитор пациента». Он не только отслеживает и записывает жизненно важные параметры человека, но и анализирует их. В случае, если здоровью и жизни пациента угрожает опасность – подаёт звуковой сигнал тревоги. Также монитор может использоваться при транспортировке больных.

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