За вспышку коронавируса на предприятии в Коми наказали директора

Речь идет о невыполнении правил профилактики в период пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд наказал директора ООО «Койгородок» М.К.Турубанова за вспышку коронавирусной инфекции среди сотрудников предприятия. Сысольский районный суд 25 января рассмотрен административный материал по правонарушению, предусмотренному ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Речь идет о невыполнении правил профилактики в период пандемии.

Управление Роспотребнадзора по Коми в Койгородском районе изучило причины регистрации случаев новой коронавирусной инфекции среди персонала ООО «Койгородок». И выявило ряд нарушений: в административном здании отсутствуют средства для обработки рук, сотрудники едят в рабочих кабинетах (имеется электрический чайник), отсутствует запас средств индивидуальной защиты (маски), отсутствуют дезинфицирующие средства, оборудование по обеззараживанию воздуха в помещениях.

В судебном заседании М.К. Турубанов пояснил, что на предприятии, действительно, были случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, однако работники могли заболеть в результате контакта с больными не только на рабочих местах. В настоящее время нарушения устранены. Просил учесть имущественное положение предприятия.

Учитывая оперативность, с которой устранили нарушения, и отсутствие тяжких последствий, суд назначил наказание в виде административного штрафа 25 тысяч рублей.

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