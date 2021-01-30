Центр медицины катастроф Коми наказали за ковидные выплаты санитару

Санитару выездной бригады незаконно дали дополнительно целых... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд привлек к административной ответственности ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» за нецелевое использование бюджетных средств.

По распоряжению Контрольно-счетной палаты Коми медучреждение проверили на предмет симулирующих выплат за работу с коронавирусными больными. И нашли, что их перечисляли санитару выездной бригады. Ему дали дополнительно целых 8 051,66 рублей.

А категория «младший медицинский персонал», к которой относится должность «санитар», отсутствует в закрытом перечне тех, кому положены ковидные выплаты. Санкция за нецелевое использование бюджетных средств предусматривает штраф на юридических лиц в размере 5-25% от суммы. Суд назначил медучреждению штраф 402,58 рублей.

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