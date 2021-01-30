Витаминный салат «Парма»: готовим по коми рецептам

Этот салат исключительно полезен для здоровья, ведь в его состав входит квашеная капуста и клюква, которые очень богаты витаминами и микроэлементами, прежде всего, витамином С. Фото: Ксения ПОПОВА

Традиции коми кухни своими корнями уходят в глубины веков. С незапамятных времен коми занимались сбором ягод, грибов и трав, охотились и ловили рыбу. Эти нехитрые занятия и сформировали основной рацион северян. Современные коми продолжают пользоваться лесными дарами, вероятно, не в полной мере осознавая, какие глубинные связи, дающие жизненные силы и здоровье, существуют между ними и Пармой. В этом номере мы познакомим вас со старинным блюдом – наивкуснейшим одноименным салатом. Уверены, вас покорит гармоничное сочетание вкуса простых продуктов.

Витаминный салат «Парма» подается и как самостоятельное блюдо, и как закуска. Этот салат исключительно полезен для здоровья, ведь в его состав входит квашеная капуста и клюква, которые очень богаты витаминами и микроэлементами, прежде всего, витамином С. Поэтому наиболее популярно блюдо в осенне-зимнее время, так как помогает укрепить иммунитет. А тем, кто следит за своей фигурой, приятно будет узнать, что этот салат еще и очень низкокалориен!

Рецепт салата «Парма»

КАРТОФЕЛЬ (1шт.)

Картофель - основа салата. Фото: Ксения ПОПОВА

СОЛЕНЫЕ ГРИБЫ (1 ст.л.)

Соленые грибочки для салата подойдут любые. Фото: Ксения ПОПОВА

СЫР (30 гр.)

Сыр желательно твёрдых сортов. Фото: Ксения ПОПОВА

КВАШЕНАЯ КАПУСТА (1 ст.л.)

Капуста должна быть обязательно квашеная, а не маринованная. Фото: Ксения ПОПОВА

КЛЮКВА (1 ч.л.)

Клюкву можно заменить брусникой. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: картофель отварить, остудить, почистить и нарезать кубиками.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: грибы, если слишком соленые, вымочить и нарезать.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: сыр твердых сортов натереть на крупной терке.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: клюкву помыть и смешать ингредиенты.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: заправить растительным маслом и, посыпав зеленью, подать на стол.

Шаг 5. Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита! Нянь да сов!

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