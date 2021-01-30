Витаминный салат «Парма»: готовим по коми рецептам

Этот салат исключительно полезен для здоровья, ведь в его состав входит квашеная капуста и клюква, которые очень богаты витаминами и микроэлементами, прежде всего, витамином С.
Фото: Ксения ПОПОВА
Традиции коми кухни своими корнями уходят в глубины веков. С незапамятных времен коми занимались сбором ягод, грибов и трав, охотились и ловили рыбу. Эти нехитрые занятия и сформировали основной рацион северян. Современные коми продолжают пользоваться лесными дарами, вероятно, не в полной мере осознавая, какие глубинные связи, дающие жизненные силы и здоровье, существуют между ними и Пармой. В этом номере мы познакомим вас со старинным блюдом – наивкуснейшим одноименным салатом. Уверены, вас покорит гармоничное сочетание вкуса простых продуктов.
Витаминный салат «Парма» подается и как самостоятельное блюдо, и как закуска. Этот салат исключительно полезен для здоровья, ведь в его состав входит квашеная капуста и клюква, которые очень богаты витаминами и микроэлементами, прежде всего, витамином С. Поэтому наиболее популярно блюдо в осенне-зимнее время, так как помогает укрепить иммунитет. А тем, кто следит за своей фигурой, приятно будет узнать, что этот салат еще и очень низкокалориен!
Рецепт салата «Парма»
КАРТОФЕЛЬ (1шт.)
Картофель - основа салата.
Фото: Ксения ПОПОВА
СОЛЕНЫЕ ГРИБЫ (1 ст.л.)
Соленые грибочки для салата подойдут любые.
Фото: Ксения ПОПОВА
СЫР (30 гр.)
Сыр желательно твёрдых сортов.
Фото: Ксения ПОПОВА
КВАШЕНАЯ КАПУСТА (1 ст.л.)
Капуста должна быть обязательно квашеная, а не маринованная.
Фото: Ксения ПОПОВА
КЛЮКВА (1 ч.л.)
Клюкву можно заменить брусникой.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 1: картофель отварить, остудить, почистить и нарезать кубиками.
Шаг 1.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 2: грибы, если слишком соленые, вымочить и нарезать.
Шаг 2.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 3: сыр твердых сортов натереть на крупной терке.
Шаг 3.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 4: клюкву помыть и смешать ингредиенты.
Шаг 4.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 5: заправить растительным маслом и, посыпав зеленью, подать на стол.
Шаг 5.
Фото: Ксения ПОПОВА
Приятного аппетита! Нянь да сов!
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