Сыктывкары «прогулялись» несанкционированным митингом по столице Коми, несмотря на предупреждения силовиков

В Сыктывкаре на Театральной площади в очередной раз собралась толпа протестующих в рамках несанкционированного митинга. В этот раз митинг отличился тем, что было усилено силовое подкрепление – сотрудников полиции, ОМОНа, росгвардии было в разы больше, чем протестующих.

В этот раз на несанкционированный мэрией Сыктывкара митинг собралось народу вполовину меньше, чем в прошлую субботу.

Большая часть собравшихся - старшее поколение. Фото: Нина Юшкова

На Театральной площади началась потасовка с силовиками, «посыпались» задержания. Почти каждую минуту кого-то приводили в автозак или в полицейский автобус.

Задержание. Фото: Нина Юшкова

ОМОН перегородил проход по улице Коммунистической, поэтому к центральной площади собравшиеся пошли в обход по улице Чернова, огибая Театр оперы и балета Коми.

Обход. Фото: Нина Юшкова

В толпе бродили подозрительные молодые люди, которые лавировали между протестующими и снимали их лица.

Около памятника «Вечный огонь» ОМОН также перегородил проход к Стефановской площади.

ОМОН. Фото: Нина Юшкова

Кто-то из людей пошёл искать обход, кто-то подождал, когда силовики отойдут, чтобы пройти дальше. У Вечного огня полицейские автобусы вновь пополнились свежими протестующими, которые остановились у мемориала. Людей с плакатами забирали, особо не церемонясь.

Преграждение пути. Фото: Нина Юшкова

Часть митингующих переместилась на Стефановскую площадь, где их ждал ОМОН при полном параде: каски, бронежилеты, дубинки.

Стефановская площадь. Фото: Нина Юшкова

Площадь была оцеплена полицейскими автомобилями, стражи порядка периодически напоминали собравшимся, что митинг несанкционированный и его проведение противоречит законодательству Российской Федерации.

Стефановская площадь. Фото: Нина Юшкова

Сначала задерживали тех, кто выкрикивал лозунги или высказывал свою позицию, потом стали выдергивать людей из толпы по принципу «находился на площади – поехали в участок».

Стефановская площадь. Фото: Нина Юшкова

После того как силовики согнали людей с площади, часть протестующих устремилась в конечную точку несанкционированного мероприятия – Кировский парк.

Несанкционированное мероприятие. Фото: Нина Юшкова

Под занавес народного гуляния полиция забирала всех, кто не успел вовремя окончить «прогулку».

Стефановская площадь. Фото: Нина Юшкова

По непроверенным данным, общее количество задержанных в Сыктывкаре сегодня – порядка до 70 человек.

Стефановская площадь. Фото: Нина Юшкова

В 14:00 митинг завершился.

Стефановская площадь. Фото: Нина Юшкова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Сыктывкара массово вышли на прогулку в -20 C

Несанкционированный митинг прошел спокойно (подробности)