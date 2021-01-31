Сыктывкары «прогулялись» несанкционированным митингом по столице Коми, несмотря на предупреждения силовиков

В Сыктывкаре на Театральной площади в очередной раз собралась толпа протестующих в рамках несанкционированного митинга. В этот раз митинг отличился тем, что было усилено силовое подкрепление – сотрудников полиции, ОМОНа, росгвардии было в разы больше, чем протестующих.
В этот раз на несанкционированный мэрией Сыктывкара митинг собралось народу вполовину меньше, чем в прошлую субботу.
Большая часть собравшихся - старшее поколение.
Фото: Нина Юшкова
На Театральной площади началась потасовка с силовиками, «посыпались» задержания. Почти каждую минуту кого-то приводили в автозак или в полицейский автобус.
Задержание.
Фото: Нина Юшкова
ОМОН перегородил проход по улице Коммунистической, поэтому к центральной площади собравшиеся пошли в обход по улице Чернова, огибая Театр оперы и балета Коми.
Обход.
Фото: Нина Юшкова
В толпе бродили подозрительные молодые люди, которые лавировали между протестующими и снимали их лица.
Около памятника «Вечный огонь» ОМОН также перегородил проход к Стефановской площади.
ОМОН.
Фото: Нина Юшкова
Кто-то из людей пошёл искать обход, кто-то подождал, когда силовики отойдут, чтобы пройти дальше. У Вечного огня полицейские автобусы вновь пополнились свежими протестующими, которые остановились у мемориала. Людей с плакатами забирали, особо не церемонясь.
Преграждение пути.
Фото: Нина Юшкова
Часть митингующих переместилась на Стефановскую площадь, где их ждал ОМОН при полном параде: каски, бронежилеты, дубинки.
Стефановская площадь.
Фото: Нина Юшкова
Площадь была оцеплена полицейскими автомобилями, стражи порядка периодически напоминали собравшимся, что митинг несанкционированный и его проведение противоречит законодательству Российской Федерации.
Стефановская площадь.
Фото: Нина Юшкова
Сначала задерживали тех, кто выкрикивал лозунги или высказывал свою позицию, потом стали выдергивать людей из толпы по принципу «находился на площади – поехали в участок».
Стефановская площадь.
Фото: Нина Юшкова
После того как силовики согнали людей с площади, часть протестующих устремилась в конечную точку несанкционированного мероприятия – Кировский парк.
Несанкционированное мероприятие.
Фото: Нина Юшкова
Под занавес народного гуляния полиция забирала всех, кто не успел вовремя окончить «прогулку».
Стефановская площадь.
Фото: Нина Юшкова
По непроверенным данным, общее количество задержанных в Сыктывкаре сегодня – порядка до 70 человек.
Стефановская площадь.
Фото: Нина Юшкова
В 14:00 митинг завершился.
Стефановская площадь.
Фото: Нина Юшкова
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