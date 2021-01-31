«Паренча» и клюквенный квас: готовим по коми рецептам

Паренча – это старинный коми способ приготовления и хранения моркови, очень полезная сладость, которую можно давать детям вместо конфет. Фото: Ксения ПОПОВА

Самый простой и лучший способ поддержки здоровья – правильное питание и натуральные продукты. Сегодня мы приготовим витаминный полдник – паренчу с клюквенным квасом. Паренча – это старинный коми способ приготовления и хранения моркови, очень полезная сладость, которую можно давать детям вместо конфет. О пользе клюквы известно уже давно. Ягода может излечить от множества болезней, укрепить иммунитет, бороться с простудой и другими недугами.

Паренчу иногда называют морковными паренками, по-современному – коми чипсами или снэками. По такому же рецепту можно приготовить «чипсы» из свеклы или репы. Квас − традиционный напиток, не содержащий алкоголя. Он не только хорошо утоляет жажду, но и положительно влияет на организм. Напиток, приобретенный в магазине, содержит много примесей, которые не всегда полезны для человеческого организма. Поэтому лучше отдать предпочтение квасу, приготовленному самостоятельно.

Рецепт паренчи с клюквенным квасом

МОРКОВЬ (2-3 шт.)

Морковь должна быть ровная, красивая, ароматная. Фото: Ксения ПОПОВА

КЛЮКВА (1 кг.)

Вместо клюквы можно использовать бруснику. Фото: Ксения ПОПОВА

ВОДА (4 л.), САХАР (0,5 кг.), СУХИЕ ДРОЖЖИ (0,5 ст. л.)

Сахар и дрожжи нам нужны для кваса. Фото: Ксения ПОПОВА

ОРЕХИ (20 гр.)

Орехи полезны для здоровья. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: морковь помыть, высушить. Опустить корнеплод на 20 минут в медленно кипящую воду. Достать из кипящей воды и сразу же опустить в холодную воду на 10 минут. Вынуть и высушить.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: морковь нарезать брусочками кружочками примерно 0,5 см. толщиной. Распределить тонким слоем на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, посыпать сверху сахаром и молотыми орехами и отправить на 6 часов в духовку, разогретую до 70°С.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: готовая морковь должна быть ярко-оранжевого цвета. Хранить лакомство в темном месте и герметичной стеклянной посуде, а употреблять можно как самостоятельное блюдо, так и без орехов добавлять в компоты и заваривать чай.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: замороженную клюкву предварительно разморозить, помыть, помять толкушкой, залить водой, варить на медленном огне 10 минут. Ягодный компот отфильтровать, жмых убрать, а в сок всыпать сахар. Размешать и оставить остывать.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: за это время дрожжи развести в воде и соединить с остывшим до комнатной температуры соком клюквы. Перемешать, оставить при комнатной температуре на 48 часов.

Шаг 5. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 6: разлить напиток по бутылкам, отправить в холодильник на 2-3 дня. За это время дрожжевой запах уйдет, а сам напиток насытится газами.

Шаг 6. Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита! Нянь да сов!

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