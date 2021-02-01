В Сыктывкаре отметят 250-летие Людвига ван Бетховена

Фото: Театр оперы и балета

Театр оперы и балета Республики Коми продолжает серию концертов симфонической музыки. В этот раз вниманию публики будут представлена программа, посвященная 250-летию Людвига ван Бетховена. Юбилей великого композитора широко отмечается во всем мире. Этот сезон посвящен творчеству блестящего пианиста, органиста, дирижера, которого по праву считают одним из самым выдающихся композиторов за всю историю человечества.

5 февраля произведения последнего представителя венской классической школы представит молодой пианист – уроженец Республики Коми, лауреат и дипломант международных конкурсов Максим Бетехтин (Москва). Максим хорошо знаком сыктывкарской публике. Он окончил гимназию искусств при главе Республики Коми, выпускник Московской консерватории, ведет активную концертную деятельность в городах России и за рубежом, сотрудничает с музеем Сергея Прокофьева в Москве, где проводит цикл концертов под общим названием «Встреча». Основатель интернет-портала okolobaha.ru, посвященного музыке и современной культурной жизни, преподает фортепиано в московской «Академии джаза».

В 2019 году Максим Бетехтин уже выступал в Сыктывкаре с концертной программой, исполняя произведения Моцарта, Мусоргского, Листа, Дебюсси. На сцене Театра оперы и балета Республики Коми пианист будет выступать впервые. 5 февраля пианист представит сольную бетховенскую программу, сыграет 7 богателей для фортепиано. Эти пьесы-миниатюры занимающие особое место в музыкальном наследии композитора, представляют целую палитру образов, настроений и характеров. Пианист исполнит 21 и 22 фортепианные сонаты Бетховена и вариации для фортепиано на собственную тему, которые принадлежат к числу выдающихся фортепианных произведений композитора.

7 февраля Максим Бетехтин выступит вместе с симфоническим оркестром театра и главным дирижером Романом Денисовым.

Откроется концерт исполнением увертюры к героико-аллегорическому балету Бетховена «Творения Прометея, или Могущество музыки и танца».

В первом отделении прозвучит третий концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Этим произведением композитор привнес в музыку «поэтическую идею», что обусловило еще большую слитность партий фортепиано и оркестра. Борьба страстей и покой созерцания, патетика и лиризм — эти полярные состояния были объединены Бетховеном методом симфонического развития.

Во втором отделении концертной программы оркестр под управлением главного дирижера театра Роман Денисова исполнит третью симфонию Бетховена «Героическую», открывающую центральный период творчества композитора. «Героическая» симфония по праву является одной из важнейших вех в музыкальном развитии от классического периода к эпохе романтизма.

В этот раз зрителям предоставляется возможность приобрести абонемент на оба концерта, приуроченных к 250-летию Людвига ван Бетховена, сэкономив при этом до трехсот рублей. Каждый концерт симфонического оркестра — не только праздник для оркестра театра, который получает возможность подняться из оркестровой ямы на сцену, но и особое событие для слушателей Сыктывкара и гостей столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа новая дата концерта Дениса Мацуева в Сыктывкаре

Выступление известного пианиста дважды переносилось по разным причинам (подробности)