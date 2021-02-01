«Побочка» от Спутника: как «Комсомолка Коми» привилась от COVID-19

Раз - и готово. Я даже не поняла, что меня укололи. И улыбнуться фотографу тоже толком не успела. Фото: Ксения ПОПОВА

О вакцине от коронавируса в Коми сегодня трубят из каждого чайника. Сыктывкар принял общероссийскую эстафету по массовой вакцинации 11 января. Различных отзывов привившихся и баек из серии «выросли кроличьи ушки» после укольчика – в сети мильон. Защитить себя и свою семью от коронавируса решила и я, редактор «Комсомолки». Привившись на прошлой неделе в среду, сегодня делюсь с читателями «КП-Коми» историей, как это было, и промежуточными результатами.

Раз – и готово

Как только в Сыктывкаре объявили вакцинацию населения от коронавируса, мы с мужем, посоветовавшись со знакомыми врачами, решили привиться. Всё-таки с людьми работаем, считай, практически в «красной зоне», на передовой.

Заполнив заявку на вакцинацию на сайте центральной поликлиники (ещё записаться можно через госуслуги и по телефонам горячей линии), через пару дней я благополучно о ней забыла. И вдруг дней через 10 – звонок:

– Екатерина Сергеевна, приглашаем вас завтра с супругом на прививку, – звучит в трубке заботливый голос доктора. – С собой взять паспорт и хорошее настроение.

В столичной поликлинике уже дважды прекращали запись на вакцинацию, но оперативно возобновляли вновь. Фото: Ксения ПОПОВА

На другой день, вооружившись масками, мы пошли на Коммунистическую 41. Народу – тьма! Вместе с нами прививку ждали, наверно, ещё человек двадцать, встретили кучу знакомых. Сначала надо заполнить анкету о заболеваниях и пообщаться с терапевтом.

– В день через нас проходит до ста человек, – рассказала девушка в белом халате, попутно меряя мне давление и температуру и ловко орудуя стетоскопом и пульсоксиметром. – Желающих сделать прививку от ковида в Сыктывкаре очень много, поэтому мы сейчас работаем в две смены, чтобы контролировать поток.

Перед прививкой слушают лёгкие, проверяют пульс, давление, температуру тела и сатурацию. Я, наверно, волновалась: сердце скакало, как у зайчика - 92 удара в минуту. Фото: Ксения ПОПОВА

Укольчик делали в кабинете напротив. С мужем мы попали в разные «пятёрки», поэтому мне пришлось подождать 10 минут, чтобы разморозилась моя партия вакцины. Прививку делают в плечо, раз – и готово. Всё прошло очень быстро – вся процедура заняла не более получаса.

Дома поделились с близкими о том, что сделали. Большинство реагировали фразой «Что вы натворили!», но были и положительные мнения: «Вы герои!», правда, с припиской: «Вот посмотрим на вас, что будет, и потом решим, делать или не делать».

А вот муж не волновался совсем. Фото: Ксения ПОПОВА

Привет, «побочка»!

– Моя голова! – Будто с чугуном на макушке проснулась я следующим утром. Мышцы плеч и рук ломало и перекручивало, как после жёсткого фитнеса. О том, что может вылезти «побочка», я знала из интернета, да и врачи в поликлинике предупредили: возможно, появятся симптомы как при простудном заболевании. Не стоит их пугаться.

Перед прививкой вручают памятку о побочных реакциях организма после вакцинации. Фото: Ксения ПОПОВА

Работа требовала порхания бабочек в мыслях, поэтому я наскоро закинулась обезболивающими таблетками, но целый день потела, как мышь, а температура предательски зависла на отметке 36,9 0С. На секундочку померещилось, что заложило «ухо-горло-нос». Уф, показалось. Мне повезло – кое-как помаявшись в ожидании апокалипсиса денёк, вечером я уснула, как младенец, и проспала без задних лап 11 часов. Утром третьего дня была точно огурец.

Укольчика даже не видно. Кстати, не чесалось, не болело, не пульсировало. Плечо после прививки совершенно не беспокоило. Фото: Ксения ПОПОВА

Рано радовалась! В ночь с воскресенья на понедельник (6-ой день) просыпаюсь о того, что зуб на зуб не попадает, хотя укуталась в два одеяла. Дикий озноб. Ощущение, будто коварный холодный воздух (откуда ему взяться в отапливаемой квартире?) проникает во все закоулки постельного царства. «Ой, как мне это всё не нравится», – подумала я, засовывая градусник подмышку. 38,3 0С! Где парацетамол?! Надо сбить температуру. А не подцепила ли я «корону», пока ходила на прививку? Тягостные мысли одолевали, пока я вновь не провалилась в тревожный сон. Проснулась через пару-тройку часов насквозь сырая, с давящей тяжестью в затылочной части головы, дичайшей слабостью, но, ура, с температурой 36,4 0С. Надеюсь, на этом всё и закончится.

Ни вкуса, ни запаха

Мужа «побочка» измотала ровнее, зато регулярнее: каждый новый день презентовал свежие неприятные симптомы, правда, без резких перепадов как у меня. Сначала адская ломота и субфебрильная температура (37,1 – 37,3 0С), затем – пара бессонных ночей, странности обоняния, как будто воздух стал другим, более металлическим что ли. Позднее со страшной силой потёк нос, появился кашель и неудержимый чих. Самое аля гриппозное состояние пришлось на четвёртый и пятый дни, благо, это были выходные. Отпаивала благоверного горячим ромашковым чаем. А в обед воскресенья (5-ый день) уплетая мамин борщ, супруг огорошил новостью: «Не чувствую вкуса и запаха».

Мне повезло - у доброй медсестры с улыбающимися глазами оказалась лёгкая рука. Фото: Ксения ПОПОВА

– Как будто мы сейчас болеем лёгкой формой коронавируса, – догадался муж. Согласна, уж лучше так, чем в больнице с аппаратами и трубочками.

Резюмирую: «побочка» от прививки весьма неприятная штука, но терпимая. Через три недели, 18 февраля, мы идём на второй этап вакцинации. Но уже поскорее хочется сдать анализ на антитела, посмотреть титры, работает ли вакцина, защищает ли? Ладно, подождём. В любом случае – не так страшен чёрт, как его малюют. Переживём.

Официально

В феврале в Коми поступит большая партия вакцины от COVID-19 – 53 тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в прививочных кабинетах девяти государственных медицинских организаций региона: Сыктывкаре, Эжве, Ухте, Сосногорске, Воркуте, Инте, Усинске, а также в Сыктывдинском и Койгородском районах. К концу этой недели количество прививочных пунктов увеличится до 13-ти.

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