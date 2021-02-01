В январе прирост больных ковидом в Коми один из самых низких

В республике показатели также ниже общероссийских. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми в январе 2021 года прирост заболевших коронавирусной инфекцией оказался одним из самых низких в Северо-Западном федеральном округе, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за январь было выявлено 155 787 случая заболевания по всему Северо-Западу. Общее количество заболевших в пандемию увеличилось с 486 908 (31 декабря) до 642 695 (31 января). Рост количества заболевших зафиксирован во всех регионах округа.

Данные на 31 января.

Наибольший прирост зафиксирован в Вологодской области — 40%, или + 9 404 человека (с 23 435 до 32 839). На втором месте Санкт-Петербург - 38%, или + 91 992 (с 242 124 до 334 116).

Наименьший прирост зафиксирован в НАО — 16%, или + 127 человек (с 790 до 917) и в Архангельской области - 18%, или + 7 896 (с 43 327 до 51 223). Эти регионы (а также Мурманская область и Республика Коми – по 20%) СЗФО демонстрируют прирост ниже общероссийского (22%).

На уровне 35% зафиксирован прирост в Калининградской области (+6 286, с 17 792 до 24 078), на уровне 31% - в Новгородской области (+5 736, с 18 309 до 24 045), на уровне 30% - в Карелии (+8 360, с 27 545 до 35 905) соответственно.

В Ленинградской области прирост составил 29% (+6 869, с 23 832 до 30 701), в Псковской области - 26% (+6 033, с 23 295 до 29 328).

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