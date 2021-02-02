Метель в Коми отступает, морозы не пришли

Фото: Константин Черных

2 февраля на территории Коми будет облачно с прояснениями. Небольшой, в северных районах местами умеренный снег. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывами 15-20 м/с, метель. Температура ночью и днем -4...-9, в северных районах при прояснении -10...-15°С.

В Сыктывкаре 2 февраля ожидается облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью -6...-8, днем -4...-6°С.

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