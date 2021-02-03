В Коми количество смертей от коронавируса приблизилось к семистам

За минувшие сутки изменилось количество летальных случаев. Фото: Нина Юшкова

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в регионах России. В стране заболевших прибавилось на 16 474 человека.

За сутки в Республике Коми было выявлено 135 новых зараженных. При этом общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 36 790.

С выздоровлением за последние сутки выписано 139 пациентов (за всё время – 35 521).

За минувшие сутки изменилось количество летальных случаев. Еще четыре пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее число жертв, по состоянию на 3 февраля, составляет 699 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я был как рыба на льду"

Коронавирус на месяц приковал сыктывкарца к больничной койке (подробности)