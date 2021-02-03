В Коми коечный фонд для пациентов с COVID-19 уменьшился на 700 кроватей

700 коек из 2200 уже сейчас перепрофилированы под стационарную помощь больных с хроническими нековидными заболеваниями. Фото: из архива "КП"

В Коми с прошлого года действует режим повышенной готовности. Республика продолжает жить в условиях пандемии. Радует, что с 21 января количество заболевших новой коронавирусной инфекцией снижается, отмечает глава региона Владимир Уйба.

В последние десять дней ежедневное количество выздоровевших от COVID-19 в Коми превышает количество заразившихся коронавирусом.

- Снижается число стационарных больных, а не только амбулаторных. Мы достаточно оперативно принимаем меры для того, чтобы коечный фонд не простаивал. 700 коек из 2200 уже сейчас перепрофилированы под стационарную помощь больных с хроническими нековидными заболеваниями, - отметил глава. - При этом держим запас не менее 30% свободных коек для ковидных пациентов. Если вдруг какой-то всплеск, то мы всегда должны быть готовы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми количество смертей от коронавируса приблизилось к семистам

Коронавирус в Коми 3 февраля 2020: поправившихся больше, чем заразившихся (подробности)