В Коми огласили обновленный состав Президиума правительства республики

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В Коми обновился состав Президиума правительства республики. Согласно постановлению, которое подписал первый зампред кабмина Игорь Булатов, в новый состав вошли семь человек.

Так, члена Президиума теперь являются:

- Глава региона Владимир Уйба;

- Первый заместитель председателя Правительства РК Игорь Булатов;

- Ирина Бахтина - заместитель председателя;

- Лариса Карачёва - заместитель председателя;

- Дмитрий Самоваров - заместитель председателя;

- Галина Рубцова - министр финансов республики;

- Галина Габушева - заместитель председателя.

На этом посту они сменили ранее выбивших постоянного представителя Коми при президенте РФ Сергея Мамонова, министра здравоохранения Бориса Александрова, министра юстиции Алексея Осташова, а также бывших министров Анатолия Князева, Ильи Семяшкина и Константина Плехова.

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