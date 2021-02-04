В Коми огласили обновленный состав Президиума правительства республики

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В Коми обновился состав Президиума правительства республики. Согласно постановлению, которое подписал первый зампред кабмина Игорь Булатов, в новый состав вошли семь человек.
Так, члена Президиума теперь являются:
- Глава региона Владимир Уйба;
- Первый заместитель председателя Правительства РК Игорь Булатов;
- Ирина Бахтина - заместитель председателя;
- Лариса Карачёва - заместитель председателя;
- Дмитрий Самоваров - заместитель председателя;
- Галина Рубцова - министр финансов республики;
- Галина Габушева - заместитель председателя.
На этом посту они сменили ранее выбивших постоянного представителя Коми при президенте РФ Сергея Мамонова, министра здравоохранения Бориса Александрова, министра юстиции Алексея Осташова, а также бывших министров Анатолия Князева, Ильи Семяшкина и Константина Плехова.
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