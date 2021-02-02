Синоптики Коми рассказали, какая погода будет в феврале

Фото: Людмила Удоратина

В течение февраля погода в Коми будет неустойчивой, прогнозируют синоптики Коми ЦГМС. В основном наш регион будет находиться под влиянием циклонов. Но при ослаблении циклонической деятельности прогнозируется влияние антициклонов из Арктики.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2-4 градуса (норма: -13...-16С, на северо-востоке -18...-21С).

Уже с первых выходных февраля и практически до конца месяца температурный фон ожидается в основном пониженным относительно нормы и близким к ней, в отдельные периоды велика вероятность значительного понижения температурного фона, связанного с затоком холодного арктического воздуха.

На большей части территории ночные морозы будут усиливаться до -30С, на северо-востоке до -40С. В середине месяца при значительном похолодании и на 5-8С ниже. В дневные часы морозы будут ослабевать в среднем на 10С.

В наступившем феврале месячная сумма осадков в большинстве районов Коми составит 100-140% от нормы, на северо-востоке — 60-80% (норма: 23-33 мм, в крайних восточных районах 34-41мм).

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