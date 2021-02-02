Можно ли материться в соцсетях жителям Коми

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С 1 февраля вступает в силу закон, в соответствии с которым социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. Подробно обо всех изменениях рассказал председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн.

Какую информацию необходимо блокировать?

В соответствии с законом среди информации, которая подлежит блокировке, в частности:

• детская порнография;

• информация о способах изготовления и употребления наркотиков;

• информация, склоняющая детей «к совершению опасных для жизни незаконных действий»;

• способы совершения самоубийства и призывы к нему;

• реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

• оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности;

• информация, выражающая «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти;

• призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях;

• информация, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям;

• информация, содержащая призывы к экстремизму, терроризму, пропагандирующая культ насилия.

О мате в соцсетях

В свою очередь вопрос о штрафах за оскорбления, в том числе выраженные в матерной форме, относится не к этому закону, к новой редакции КоАП, которая устанавливает ответственность за унижение чести и достоинства другого лица в сети интернет. Эта норма уже существовала в отношении общественных мест, средств массовой информации. Новые поправки в КоАП предусматривают санкции за унижение чести и достоинства другого лица высказанные онлайн, так же как наказывалась ранее в офлайне.

«Это не связано напрямую с матом и человеком, который просто сквернословит в соцсетях, не оскорбляя другого. Употребление ненормативной лексики — это неправильно. Но с формально правовой точки зрения не является именно оскорблением, если он не адресован какому то конкретному лицу», — отметил Александр Хинштейн.

Как будет осуществляться блокировка?

При выявлении противоправного контента, согласно поправке, социальные сети должны незамедлительно ограничить доступ к нему. Если сами они оценить противоправность контента не могут, его следует направить в Роскомнадзор. Последний примет решение о блокировке.

При этом пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решение.

Что грозит за отсутствие блокировки?

Как подчеркивал соавтор поправок Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, закон не носит репрессивного характера и направлен на саморегулирование самих соцсетей.

«Это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его очищения от негативного контента. Наша поправка в закон не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором, — сказал Александр Хинштейн. — При этом мы все исходим из сознательности самой соцсети, поскольку добровольно удалять предлагается однозначно незаконный контент и дается его исчерпывающий перечень».

За упущения в мониторинге соцсетямии штрафы не предусмотрены. При этом есть статья 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает санкции за неудаление противоправного контента.

Наступит ли ответственность, если сама соцсеть все же не удалит противозаконный контент?

Закон касается именно владельцев соцсетей.

«Надо понимать, что блогер и владелец социальной сети или же любого интернет-ресурса — это не одно и то же. Блогер, если можно так выразиться, это квартирант в чужом доме. Ему не принадлежит страница или канал, который он администрирует и ведет, и не важно, 25 у тебя подписчиков или 25 млн, в любую секунду реальный владелец может заблокировать твою страницу или канал так же, как и владелец жилища может выгнать квартиранта на улицу», — отметил Александр Хинштейн.

За неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдера хостинга противоправной информации по требованию Роскомнадзора КоАП предусмотрены штрафы. Для граждан такой штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей.

При повторном нарушении штраф возрастет. Для физических лиц его размер будет достигать от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для организаций — от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, «полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено». Минимальная планка для такого штрафа — 4 млн рублей.

За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков сумма штрафа будет выше. Для граждан она составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 3 млн до 8 млн рублей. Повторный отказ удалить такие данные обернется для граждан штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей, для юрлиц — от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки. При этом штраф не может составить менее 8 млн рублей.

А что именно считается соцсетью?

Закон также впервые устанавливает в законодательстве термин «социальная сеть». Понятие «социальная сеть» определяется как сайт, доступ к которому в течение суток имеют более 500 000 пользователей, находящихся на территории России. Вводится понятие владельца социальной сети в интернете. Уточняется, что признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр будет Роскомнадзор.

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