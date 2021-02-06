Калитки с творогом: готовим по финно-угорским рецептам

Калитки или колядки, или еще их называют преснушки – это открытые пирожки из ржаного пресного теста с разными начинками, намазками, припёками.
Фото: Ксения ПОПОВА
Калитки или колядки, или еще их называют преснушки – это открытые пирожки из ржаного пресного теста с разными начинками, намазками, припёками. Такие калитки испокон веков пекут на Русском Севере, в Карелии. В Финляндии прямой аналог этого блюда под названием карельские пирожки (фин. karjalanpiirakka) считается жемчужиной национальной кухни. Мы познакомимся с одним из самых популярных рецептов выпечки богатой финно-угорской кухни.
Как едят калитки?
После выпечки калитки становятся жесткими, как железо, и чтобы их съесть, необходимо их заново размачивать. Все садятся вокруг стола, у каждого пустая тарелка. В середине стола ставят глубокую миску, в которую вливают, по меньшей мере, литр-два горячего молока, а затем складывают в это молоко все приготовленные для трапезы калитки. К молоку нередко добавляют 50-100 гр сливочного масла. Из этой масломолочной смеси каждый вылавливает большой деревянной ложкой калитки, кладут себе на тарелку и едят.
Рецепт калиток с творогом
ТВОРОГ (0,5 кг.)
Для начинки.
Фото: Ксения ПОПОВА
РЖАНАЯ МУКА (150 гр.), ПШЕНИЧНАЯ МУКА (100 гр.)
Мука ржаная и пшеничная.
Фото: Ксения ПОПОВА
ЯЙЦО (1 шт.)
КЕФИР (90 мл.), СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (50 гр.), СМЕТАНА (100 гр.)
Молочные продукты.
Фото: Ксения ПОПОВА
САХАР (150 гр.), СОЛЬ (по вкусу), СОДА (щепотка)
По вкусу.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 1: муку просеять, добавить кефир, соду, половину порции сметаны, посолить по вкусу. Хорошо вымесить и дать тесту постоять полчаса.
Шаг 1.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 2: тесто раскатать в колбаску, разрезать на небольшие кусочки. Расплющить каждый кусочек и раскатать в небольшую лепешку.
Шаг 2.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 3: для начинки хорошо перемешать творог, сахар и яйцо.
Шаг 3.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 4: выложить начинку на середину лепешки.
Шаг 4.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 5: защипать края теста так, чтобы получились вертикальные стеночки.
Шаг 5.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 6: уложить калитки на противень и выпекать в духовке при температуре 220 градусов 25-30 минут. Готовые калитки смазать растопленным маслом со сметаной и накрыть полотенцем.
Шаг 6.
Фото: Ксения ПОПОВА
Приятного аппетита!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Паренча и клюквенный квас: готовим по коми рецептам
Журнал «КП-Авиа» представляет пошаговый рецепт полезного национального перекуса (подробности)