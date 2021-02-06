Калитки с творогом: готовим по финно-угорским рецептам

Калитки или колядки, или еще их называют преснушки – это открытые пирожки из ржаного пресного теста с разными начинками, намазками, припёками. Фото: Ксения ПОПОВА

Калитки или колядки, или еще их называют преснушки – это открытые пирожки из ржаного пресного теста с разными начинками, намазками, припёками. Такие калитки испокон веков пекут на Русском Севере, в Карелии. В Финляндии прямой аналог этого блюда под названием карельские пирожки (фин. karjalanpiirakka) считается жемчужиной национальной кухни. Мы познакомимся с одним из самых популярных рецептов выпечки богатой финно-угорской кухни.

Как едят калитки?

После выпечки калитки становятся жесткими, как железо, и чтобы их съесть, необходимо их заново размачивать. Все садятся вокруг стола, у каждого пустая тарелка. В середине стола ставят глубокую миску, в которую вливают, по меньшей мере, литр-два горячего молока, а затем складывают в это молоко все приготовленные для трапезы калитки. К молоку нередко добавляют 50-100 гр сливочного масла. Из этой масломолочной смеси каждый вылавливает большой деревянной ложкой калитки, кладут себе на тарелку и едят.

Рецепт калиток с творогом

ТВОРОГ (0,5 кг.)

Для начинки. Фото: Ксения ПОПОВА

РЖАНАЯ МУКА (150 гр.), ПШЕНИЧНАЯ МУКА (100 гр.)

Мука ржаная и пшеничная. Фото: Ксения ПОПОВА

ЯЙЦО (1 шт.)

КЕФИР (90 мл.), СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (50 гр.), СМЕТАНА (100 гр.)

Молочные продукты. Фото: Ксения ПОПОВА

САХАР (150 гр.), СОЛЬ (по вкусу), СОДА (щепотка)

По вкусу. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: муку просеять, добавить кефир, соду, половину порции сметаны, посолить по вкусу. Хорошо вымесить и дать тесту постоять полчаса.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: тесто раскатать в колбаску, разрезать на небольшие кусочки. Расплющить каждый кусочек и раскатать в небольшую лепешку.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: для начинки хорошо перемешать творог, сахар и яйцо.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: выложить начинку на середину лепешки.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: защипать края теста так, чтобы получились вертикальные стеночки.

Шаг 5. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 6: уложить калитки на противень и выпекать в духовке при температуре 220 градусов 25-30 минут. Готовые калитки смазать растопленным маслом со сметаной и накрыть полотенцем.

Шаг 6. Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита!

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