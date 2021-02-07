«Такое увидишь только в фильмах ужасов»: подарить жизнь жестоко искалеченному псу в Коми может новый хозяин

Фото: из личного архива Светланы Бутусовой

В селе Серёгово Княжпогостского района Коми молодой пёс, находящийся на самовыгуле, получил серьёзные увечья. Характер ранения будет выяснять ветеринар, который в то же время примет решение о дальнейшей судьбе животного – либо он будет прооперирован, либо усыплён.

Щенка подкармливали неравнодушные люди: хозяин собаки выпивал и не ухаживал за животным должным образом. Однажды Светлана Бутусова, придя в очередной раз к собаке, увидела ужасающую картину: дружелюбный и ласковый щенок стоял перед ней практически без морды, весь избитый. Зрелище не для слабонервных, из разряда «фильмов ужасов».

Я сварила собаке жидкий бульон, принесла и покормила - он с удовольствием его полакал, а вот от жидкого корма отказался... Тяжело ему было кушать даже его, - рассказала Светлана Бутусова. - Село маленькое, слухи пошли быстро, что это дело рук человека, даже есть подозреваемый. Не зря говорят, в деревне и у стен уши есть.

Пёс до увечья. Фото: Светлана Бутусова.

На данный момент до понедельника найдена передержка,в понедельник собаку ожидает поход к ветеринару, где и решится его дальнейшая судьба.

- Если собака жизнеспособна, и будет возможным её прооперировать, то операция будет сделана за счёт приюта на пожертвования добрых людей, только при тех условиях, что собаке будет найдена новая семья, которая взвесив все «за» и «против», будет ухаживать за несчастным животным, учитывая все тонкости ухода и содержания инвалида. В противном случае собака будет усыплена, - рассказала постоянный волонтёр приюта «Друг» Алла Тацуева.

Ветеринар и работники «Приюта» пояснили, что нет смысла лечить и выхаживать животное, которому не будет дан шанс на жизнь в семье.

- Инвалид на улице сгинет, мучения и страдания он испытывает и сейчас, и нет смысла их продлевать! До понедельника мы ждёт не только стенания и слёзы подписчиков, но и реального человека, который гарантирует приемлемые для инвалида условия жизни, - добавила Алла Тацуева.

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