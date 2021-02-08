Уроженцы Болгарии, Германии, Азербайджана, Украины и Таджикистана стали гражданами России. Им торжественно вручили паспорта в УМВД России по Сыктывкару, но перед этим они принесли клятву.Уже новоиспеченные жители республики поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности на благо государства и общества, защищать свободу и независимость, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции.Среди получивших российский паспорт – Аксель Бендер. Мужчина живет и работает в стране уже 14 лет. Здесь он успел завести семью, друзей и устроиться на хорошую работу на из ведущих должностей на крупнейшем предприятии Сыктывкара.- На севере я более восьми лет, с 2012 года. Приехал из Германии. Здесь обрел семью. Более всего ценю то, что живя в Республике Коми, абсолютно уверен в своей безопасности, здесь спокойно, очень добродушные люди, - признается он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми снижается численность населения (подробности)