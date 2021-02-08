Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19

Зато сейчас можно кушать всё подряд и без разбора. Главное, чтобы желудок не взбунтовался. Фото: Ксения ПОПОВА

Ровно две недели назад, 27 января, я совершила геройский поступок (по общему мнению родных и близких) — сделала прививку от COVID-19. В прошлый раз «Комсомолка» писала о первой реакции на вакцинацию моей семьи. Симптомы у меня и мужа были практически одинаковые, но проявлялись и исчезали в разное время. Что ещё может произойти с организмом после введения вакцины, расскажет наша рубрика «Испытано на себе».

Новые сюрпризы

Сразу оговорюсь, дорогие читатели, моя сомнительная реакция на прививку от коронавируса вовсе не означает, что и у вас она будет такой же! Статистика уверяет: большинство прошедших вакцинацию людей вовсе не испытывают неприятных ощущений после укольчика. Но я, видимо, напортачила однажды, раз Вселенная решила, что мне пора расхлёбывать. Итак.

Напомню, первая неделя после прививки порадовала «восхитительным» букетом побочной реакции на вакцину: дичайшая ломота в плечах и спине, чугунные головные боли, заложенность носоглотки, температура до 38 0С, озноб и отсутствие ночного сна. Благо, пик реакции всего один, после него все симптомы потихоньку сходят на нет. Муж после прививки промучился дней 10, потом отпустило. Меня до победного одолевала головная боль и заложенность (и по сей день хожу как «гундос»).

И только вроде кажется, что все страдания позади, как организм преподносит новые сюрпризы! Ровно через неделю после прививки, вкушая на завтрак ЗОЖный салат из тунца с авокадо и закусывая свежими огурцами, ловлю себя на мысли, что еда по вкусу напоминает пластилин. А-а-а, лови, фашист, гранату — ещё прелести «побочки», дошло до меня. Ну это уже настоящее предательство! Лишить одной из главных радостей… И кого? Меня, неистовую чревоугодицу!

Эксперимент

Запахи тоже пропали. Не пахнет кофе, не пахнет ядрёный мятный сироп, нет аромата у чеснока. Даже туалетный лоток любимицы кошки Мурыси не радует. И если отсутствие запахов я переживаю относительно спокойно, то полную потерю вкуса — весьма болезненно. На момент сдачи номера (8 февраля) райское наслаждение от приёма пищи ко мне так и не вернулось (в выходные я даже всплакнула разок, эмоционально тяжело это для меня, любящей вкусно приготовить и поесть).

Пожалуй, съем всё. Расплата придёт позже. Подумаю о ней потом. Фото: Ксения ПОПОВА

Но надо всё-таки проверить, на что сейчас способны вкусовые рецепторы. Проведу-ка я свой собственный следственный эксперимент. Совершив набег на ближайший магазин, я с тоской в глазах любовно разложила на кухонном столе милые сердцу вкусности: килька пряного посола, брикет ванильного мороженого, зернистый творог со сметаной, бочковые солёные огурчики, бананы, лимоны, гранат, горький шоколад, соус Сацебели и прочие ням-нямки. Дополнительно сварила бруснично-клюквенный морс и запекла куриную грудку с паприкой и перцем чили. Крепись, желудок!

Мда, поела то, другое, третье. Вывод: вся еда — пенопласт и пластилин. Из вкусов остались только острые и кислые, нет ничего солёного и сладкого. Но удивительно! — вкусовая память это нечто уникальное, работает мощно. Сидишь жуёшь — а память тебе воображает вкусы. Мозг всеми силами старается включить центр получения удовольствия во время поглощения пищи. И очень ярко реагирует на текстуру блюда: мягкое, твёрдое, волокнистое, пористое, упругое, рассыпчатое... О, хрустящая корочка у курицы, прикольно! Короче, если не рефлексировать, то пережить эту трагедию «безвкусицы» тоже можно.

Кстати, плюсы из этой беды я тоже извлекла. Зачем кушать что-то вредное (типа жареного или копчёного), если вкуса всё равно нет? Наворачивай себе творожок и овощи, забивай желудок правильными продуктами, организм скажет потом спасибо. Второй укол меня ждёт 18 февраля. Очень надеюсь, что «побочка» меня больше преследовать не будет. Продолжение следует.

Только цифры (на 8.02.2021)

13 медицинских организаций в Коми проводят вакцинацию населения

5 314 человек привились от COVID-19

743 пациента прошли оба этапа вакцинации

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