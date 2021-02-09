Три человека погибли в страшном пожаре в Сыктывкаре

Жуткий пожар произошел в частном деревянном доме Фото: МЧС по Коми

В Сыктывкаре страшный пожар унес жизни троих людей. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Коми, возгорание произошло сегодня, 9 февраля, рано утром.

По словам очевидцев, огонь полыхал в частном деревянном доме по улице Старовского. Пока пожарные прибыли на место происшествия, пожар бушевал во всех частях дома.

- Огнеборцы оперативно прибыли на место вызова. К этому моменту дом был охвачен огнем по всей площади. Быстрому развитию пламени способствовало позднее обнаружение пожара, - прокомментировали инцидент в ведомстве.

Усилиями спасателей огонь был потушен, однако после осмотра дома на пепелище были обнаружены тела трех людей. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель, ему предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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