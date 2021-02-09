Число жертв при пожаре в Сыктывкаре увеличилось до пяти

На месте работает дознаватель МЧС и следственная группа Фото: пресс-служба МЧС по Коми.

Число погибших при утреннем пожаре в частном доме в Сыктывкаре увеличилось до пяти. Об этом «КП-Коми» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве добавили, что сейчас ведется работа по установлению причин трагедии, а также личностей погибших. На данный момент известно, что все жертвы были совершеннолетними, среди пострадавших и погибших детей нет.

- На месте пожара завершается проливка и разборка сгоревших конструкций, - рассказали в МЧС.

Напомним, пожар произошел рано утром в Сыктывкаре. Загорелась частная деревянная постройка. Ранее после тушения огня среди завалов было обнаружено три тела.