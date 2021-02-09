В Коми пёс с изувеченной мордой после выстрела из ружья ищет нового хозяина

В этого милого пса выстрелили из ружья. Фото: Ирина Степашина.

В Коми до сих пор ищут доброго хозяина собаке из Серёгово, которая пострадала от предательства человека. На днях молодого пса нашли с простреленной мордой. Зрелище — не для слабонервных: дружелюбный и ласковый щенок был весь избитым, вместо пасти — кровавое месиво. Тузику сделали операцию в ветеринарке Сыктывкара, рентген показал 14 дробин! Сейчас пёс находится у волонтёров на реабилитации и ждёт, когда его заберут домой.

На всю жизнь

После известия о трагедии Тузика волонтёры собачьего приюта «Друг» своими силами организовали зоотакси из Серёгово до столицы Коми. Сыктывкарская ветеринарная клиника на свой страх и риск взялась сделать операцию. Характер ранения выяснился сразу: из раны на морде была извлечена дробь (всего 14 дробин!), вывод – в Тузика стреляли из оружия.

– Убрали все вывороченные кости и зубы, где-то зашили, что-то отрезали. Тузик пока не красавец, но со временем всё будет гораздо лучше! Однозначно, собака будет инвалидом на всю жизнь. Морду собаки надо лечить и восстанавливать. Дробь, которая представляла опасность, была удалена, – рассказала волонтёр Ирина Степашина.

После операции мордочка стала намного симпатичнее, только наш Тузик всё равно останется инвалидом на всю жизнь. Фото: из личного архива Ирины Степашиной

Ласковый ребёнок

На следующий день после операции Тузик чувствовал себя как всегда радостно и позитивно. Морда собаки преобразилась, остаётся ждать заживления ран. Бедный ребёнок даже не понял тяжести человеческого предательства…

– Утром Тузик встретил меня с интересом: «О, еда пришла»! Сделали наши с ним дела, покушал. Ну и, соответственно, лёг спать, что ему сейчас ещё делать? Для него сон и тёплая еда – то, что нужно. Ласковый ребёнок! Очень любит, когда гладят, аж начинает дремать. Днём я была с ним – обработала его, пообщались. Пёсель кушает сам стоя, подходит к воде и еде, – рассказала Ирина.

Сейчас Тузик практически не отличается от своих сородичей. Фото: из личного архива Ирины Степашиной

Но судьба Тузика по-прежнему не определена. Ветеринар и работники приюта пояснили, что лечить и выхаживать животное, которому не будет дан шанс на жизнь в семье, смысла нет.

–Инвалид на улице сгинет, мучения и страдания он испытывает и сейчас, и нет смысла их продлевать! Мы ждём не только стенания и слёзы читателей и подписчиков, но и реального человека, который гарантирует приемлемые для инвалида условия жизни, – добавила волонтёр Алла Тацуева.

Вопрос пристроя стоит остро, но только после прохождения месячного курса реабилитации, пока даже запрещён выгул питомца, на животное надевают подгузник. Сейчас Тузик находится на передержке у опытного волонтёра, псу назначен курс антибиотиков, обработка пасти, витаминизированное питание.

Вот в такого милого пса выстрелили из ружья. Фото: из личного архива Светланы Бутусовой

По закону

Село Серёгово небольшое, слухи пошли быстро, что это зверство – дело рук человека, даже есть подозреваемый. Не зря говорят, в деревне и у стен уши есть. На основании публикаций в СМИ и соцсетях ОМВД России по Княжпогостскому району организовало проверку, по результатам которой будет принято решение. Напомним, за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность: лишение свободы от трёх до пяти лет.

Тузик после травмы. Фото: из личного архива Светланы Бутусовой

Будущему хозяину

Если вы готовы подарить Тузику свою заботу и любовь, напишите Ирине Степашиной. Номер телефона приюта «Друг» – (88212) 56-25-75.

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