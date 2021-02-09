В Коми следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи из пяти человек на пожаре

Страшный пожар унёс жизни пяти человек. Фото: СУ СК по Коми.

В Сыктывкаре по факту пожара в частном доме, унесшего жизни пяти человек, возбуждено уголовное дело.

Напомним, 9 февраля в 06:00 пожарно-спасательные подразделения города Сыктывкара выехали на сообщение о пожаре в частном жилом доме. Огнеборцы оперативно прибыли на место вызова. К этому моменту дом был охвачен огнем по всей площади. В 07:55 пожар был локализован на площади 49 м². В 09:21 объявлена ликвидация открытого горения. На месте пожара, в ходе разборки и проливки конструкций, обнаружены тела пяти взрослых погибших.

Фото: МЧС по Коми.

В огне погибли пять человек, проживавших в доме: хозяин дома 1955 года рождения, его жена 1963 года рождения, их племянник 1975 года рождения, племянница 1977 года рождения, ее сожитель 1967 года рождения.

Фото: МЧС по Коми.

На ликвидации пожара работают пожарно-спасательные подразделения – 20 человек и 6 единиц техники. По предварительным данным погибшие скончались от отравления продуктами горения, предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

Фото: МЧС по Коми.

Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, решаются вопросы, связанные с назначением судебно- медицинской и других судебных экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Фото: МЧС по Коми.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту пожара в частном доме, унесшего жизни пяти человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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