Жителей Сыктывкара приглашают познакомиться с культурой Княжпогостского района

Фото: presskomi.

В Сыктывкаре дни культуры Княжпогостского района. Мероприятие пройдет с 18 по 20 февраля. Всех жителей столицы и гостей приглашают на празднование. Горожан ждет насыщенная и яркая культурная программа.

Так, 18 февраля вас ожидает познавательная программы «Вымский саквояж», которая пройдет в Юношеской библиотеке. Организаторы фестиваля говорят, что молодёжь сможет познакомиться с достопримечательностями Княжпогостского района, принять участие в мастер-классах. Здесь же откроется выставка творчества читателей района. В Национальной детской библиотеке имени С.Я. Маршака читатели увидят стендовую презентацию календаря по детскому конкурсу рисунков «Летопись района в детском творчестве».

19 февраля в Национальной галерее Республики Коми свои достижения представят учащиеся Детской школы искусств города Емва. Здесь откроется выставка художественных работ учащихся и педагогов школы. Концепция экспозиции будет построена на любви к родному краю, который воспевают в своих произведениях поэты Княжпогостского района. В рамках открытия выставки пройдут мастер-классы. Затем состоится концерт преподавателей и выпускников ДШИ.

20 февраля финальным аккордом прозвучит концертная программа на сцене Академического театра драмы им. Виктора Савина. Начало в 16:00.

Фото: Центр народного творчества ГАУ РК «ЦНТ и ПК»

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