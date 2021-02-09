В Коми ожидается усиление морозов

В Сыктывкаре 9 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с. Температура ночью -30...-32, днем -25...-27°С.На территории Коми ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северной четверти, ночью 7-12 м/с, днем 4-9 м/с.Температура ночью -27...-32, при прояснении до -38, днем -24...-29, на крайнем северо-востоке -29...-34°С.Кстати, в ближайшие дни, 10-11 февраля, по прогнозу Коми ЦГМС, ожидается усиление морозов. Температура ночью -29...-34, в отдельных северных и восточных районах -38...-43, днем -26...-31, местами -19...-24°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики Коми рассказали, какая погода будет в феврале (подробности)Синоптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)