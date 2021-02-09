С 25 по 27 марта в Ижме пройдет Республиканский спортивный фестиваль «Изьваса вермасьöмъяс» (Ижемские состязания). Это решение приняли 8 февраля на заседании оргкомитета спортивного фестиваля, сообщает администрация Ижемского района.В программе фестиваля республиканские соревнования по национальным видам спорта «Северное многоборье», открытый турнир по классическому жиму штанги лежа, республиканские соревнования по лыжным гонкам.В связи с режимом ограничений торжественно-праздничное открытие и завершение состязаний будет сокращено.И отличная новость – завершит программу спортивного фестиваля зрелищный Праздник охотника, который не проводился в районе последние два года. Местом проведения определен правый берег реки Сэбысь по дороге Ижма-Ласта (до ледовой переправы направо).В программе традиционные конкурсы на самое быстрое разжигание костра, на лучший традиционный охотничий костюм коми-ижемца, на навыки охотника. Организаторы праздника, МОД «Изьватас», обещают увлекательные гонки на снегоходах, мастер-класс по метанию аркана, охотничий биатлон - соревнования по бегу на лямпах и стрельбе из пневматического оружия,.Впервые в программу праздника введен новый конкурс баек о рыбалке и охоте.Отдельно пройдет конкурс среди подворий, которые представят для зрителей свои развлекательные программы и ярмарки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТуристический комплекс «Ижемская усадьба» хотят построить в Сыктывкаре (подробности)