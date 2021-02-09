Осужденные печорской ИК-49 изготовили предметы интерьера для избушки Бабы Ёмы. Они сделаны по заказу этнокультурного парка «Бызовая»», сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.В жилище Бабы Ёмы появились два новых табурета, скамейка, стол и настенная полка.Чтобы новые предметы интерьера не нарушили сказочную атмосферу и естественно вписались во внутреннее убранство избушки, мебель была изготовлена в технике браширования – искусственного состаривания дерева.- Щеткой по металлу удаляются мягкие волокна древесины, снимается слой за слоем и создается рельефная поверхность, на которой видны годичные кольца. Затем заготовка шлифуется, колируется и покрывается лаком. Таким способом получается естественный рисунок древесины, параллельно достигается эффект состаривания, а изготовленная из нее мебель приобретает особую привлекательность, - рассказал заместитель начальника – начальник центра трудовой адаптации осужденных ИК-49 Олег Туманов.Напомним, как Баба Ёма получила свою жилплощадь в Коми. Кстати, стоимость ее новой избушки оценивается в 281 тысячу рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпортивный праздник «Ижемские состязания» пройдет в мартеВ планах «Северное многоборье» по национальным видам спорта и даже конкурс баек о рыбалке и охоте (подробности)