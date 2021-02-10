Редакция \\"Комсомолки\\" регулярно получает тревожные сигналы жителей столицы Коми о нечищеных во дворах Сыктывкара дорогах. На этот раз речь идёт о соляно-песчано-снежной \\"каше\\" на улице Старовского, которая окружает дома №№ 34, 36, 38, 42, 46. Причём жители домов, по их собственным словам, живут с этой грязной проблемой уже лет десять, а ничего не меняется.- Снегом это месиво назвать нельзя, так как оно коричневого цвета от песка и соли. Летом - это толстый слой песка по щиколотку на асфальте, дышать нечем кружат песчаные бури, а зимой - грязное песчаное месиво по колено, а под ним лёд! - возмущены жители Сыктывкара. - Ни проехать ни пройти.Проблема ещё в том, что из-за снежных залежей на дороге водители паркуют свои автомобили на тротуарах, которые чистит дворник, и на газонах, уничтожая посаженные жильцами домов зелень и кустики.- ЖУК постоянно пишет объявление о какой-то мифической уборке, но снова пропускает всю эту грязь и лишь толкает одну две кучи грязного ледяного месива глубже во двор и на газон, регулярно ломая деревья и кусты, уничтожая газоны, а ведь все это посажено было нормальными жильцами - нашими мамами, папами, бабушками, дедушками, - продолжает источник \\"КП-Коми\\". - Администрация делает вид, что газонов не существует и отмахивается от придомовой территории, говоря что это работа управляющих организаций, а ЖУК постоянно игнорирует вывоз этого грязного месива с придомовой территории.- Лучше б чистый белый снег лежал нетронутым, по нему спокойно можно и ходить, и ездить, но администрация и ЖЭКи упорно \\"гадят\\" своим песком и солью, а от песка уже дышать нечем и от соли образуется гололёд, - резюмирует возмущённый житель дома на Старовского.КСТАТИЖители города также могут своевременно сообщить информацию о нечищеных дворах и крышах. В этих случаях следует обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК», либо к собственнику здания.В том случае, если проблема не будет устранена оперативно, горожане могут сообщить об этом в управление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по телефонам: 24-52-32, 29-42-01, 200–366.Если же Вы обратились с проблемой в УК, а вам отказывают в получении информации, не хотят решать проблему, то следует обратиться в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСосульки длиннее нормы: мэрия Сыктывкара обнаружила нечищеные дворы и крыши в городеВиновные в этом безобразии понесут наказание (подробности)