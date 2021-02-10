Главное шоу в рамках 100-летия Коми поставят режиссеры из Кремлевского дворца

Тех, кто не сможет из районов Коми приехать в Сыктывкар отпраздновать юбилей республики, ожидает приятный бонус – в райцентры отправятся приглашенные исполнители. Фото: Нина Юшкова

Основная часть мероприятий, посвящённых 100-летию Коми, состоится в Сыктывкаре. Муниципалитеты республики также не останутся без внимания, рассказал министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

Ярким начало года сделал фестиваль современной коми песни «Василей». В этом году он прошёл в онлайн-формате, его посмотрели на интернет-площадке более 100 тысяч человек.

Уже сейчас в Сыктывкаре проходят Дни культуры муниципалитетов. Весной в столице запланирован пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. Точная дата проведения пока обговаривается, также рассматривается возможность проведения его в Ухте.

Лето будет радовать жителей Коми и гостей республики уже полюбившимися всеми событиями: народный праздник «Луд» в Ижме, Усть-Цилёмская горка в Усть-Цильме, фестиваль «Сено» в Троицко-Печорском и другие масштабные праздники.

- Мы поможем муниципалитетам провести всеми любимые мероприятия безопасно и «офлайн», - рассказал Сергей Емельянов. – Проведение Дней 100-летия Коми в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России – это будет прививкой по привлечению туристов на наши знаковые события столицы и мероприятия районов республики.

Большинство мероприятий будут проходить в августе: концерт к вековому юбилею в Сыктывкаре – 20 августа, чемпионат Европы по фейерверкам в местечке Заречье 20-21 числа, 21-22 августа на Стефановской площади развернётся международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест». Достижения и возможности отраслей народного хозяйства Коми «Достояние Севера» можно будет увидеть в столице 21 августа, а на следующий день муниципалитеты республики представят свои ключевые достижения и особенности «Республика Коми в миниатюре», также состоится молодёжный арт-фестиваль.

- Самый дорогой проект – шоу-программа на стадионе в Сыктывкаре, её будут транслировать на экраны на Стефановской площади и Кировском парке. Для этого действа мы пригласили режиссерско-постановочные группы из Кремлевского дворца, также в Сыктывкар для этого будет доставлено техническое оснащение, - поделился с журналистами Сергей Емельянов.

Тех, кто не сможет из районов Коми приехать в Сыктывкар отпраздновать юбилей республики, ожидает приятный бонус – в райцентры отправятся приглашенные исполнители. Кто именно зажжёт на площадках, пока обсуждается.

Также Коми состоятся мероприятия с приглашением участников из-за рубежа: Первая Северная биеннале, Российско-норвежский культурный форум, Северный культурный форум. Впервые в Коми откроется выставка «Золотой век русского искусства. Живопись и скульптура XVIII – первой половины XIX века» из Третьяковской галереи.

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