В Коми свыше двух с половиной тысяч пенсионеров сделали прививку от коронавируса

В феврале в Республику Коми поступило 18 900 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V), а также 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Коми продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции.

В феврале в Республику Коми поступило 18 900 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V), а также 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

В настоящее время вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 13 медицинских организациях Республики Коми: в Сыктывкарской городской поликлинике №3, Эжвинской городской поликлинике, Ухтинской городской поликлинике, Воркутинской больнице скорой медицинской помощи, Интинской городской больнице, а также Усинской, Сыктывдинской, Койгородской, Удорской, Корткеросской, Усть-Вымской, Прилузской, Усть-Куломской районных больницах.

Еще 7 медицинских организаций оснащены холодильным оборудованием и готовы проводить вакцинацию населения.

Кроме того, для вакцинации организованы 37 мобильных бригад, которые действуют от Сыктывкарской городской поликлиники № 3, Сыктывдинской, Удорской, Усть-Вымской, Койгородской, Корткеросской, Прилузской, Усть-Куломской, Усинской районных больниц, Эжвинской и Ухтинской городской поликлиники, Интинской городской больницы и Воркутинской больницы скорой медицинской помощи.

Также при Сыктывдинской, Усть-Вымской и Усинской ЦРБ начали работу 6 передвижных мобильных комплексов.

Организована предварительная запись на вакцинацию через Единый портал государственных услуг, по телефону и на сайте медицинских организаций.

Прорабатываются варианты подвоза граждан, проживающих в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, в медицинские организации для проведения вакцинации.

*** Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Коми поступило 26542 дозы вакцин. По состоянию на 10 февраля 2021 года в Республике Коми привито против новой коронавирусной инфекции 5979 человек, в том числе введены I и II компоненты - 961 человек. Из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано 2504 человека, в том числе завершили вакцинацию 315 человек.

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