Выстрел из пушки в Петропавловской крепости, брендированные вагоны метро и троллейбусы в Москве, флаг Коми на Останкинской башне: в столицах отметят вековой юбилей республики

Брендированный вагон метро. Фото: минкультуры Коми

Торжественное открытие Дней Республики Коми в Москве состоится 23 мая в концертном зале им. П.И. Чайковского, с программой выступит государственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя кыа» (Утренняя заря).

- Самые разные площадки будут посвящены Дням Республики Коми. Даже Останкинская башня будет светиться цветами флага республики в течение всего цикла мероприятий в Москве, - подчеркнул министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. - С 1 мая в московском метро на Арбатско-Покровской линии будут ездить брендированные вагоны – в каждом из них будут презентоваться знаковые события и достопримечательности нашей республики.

Дни Коми в Москве по датам будут совпадать с проведением крупнейшего международного фестиваля "Интермузей", где республика выступит регионом-партнером наравне с Московской областью.

«В эти дни состоится фестиваль "Красная площадь" - крупнейший в Европе книжный фестиваль. Мы сейчас усиленно работаем с Книжным союзом и Роспечатью, чтобы республика была достойно представлена, у нас также в планах реализовать издательские проекты в 2021 году", - отметил С. Емельянов.

25 мая пройдёт церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, будет подписано соглашения между Правительством Республики Коми и Правительством Москвы о сотрудничестве.

С 27 по 29 мая Москву с гастролями посетят и ведущие театры республики.

Самое ожидаемое событие состоится 31 мая. На сцене Большого театра России пройдёт гала-концерт творческих коллективов Республики Коми, а после состоится Торжественный прием от имени главы Республики Коми в атриуме Большого театра России.

- Это для Коми эпохальное событие – будут представлены все творческие силы региона, выступят уроженцы республики, которые сегодня представляются на лучших сценических площадках мира, и всё это на сцене Большого театра. Проводить гала-концерт на одной из лучших площадок мира для нас большая честь и большая ответственность, - заявил Сергей Емельянов.

В Петербурге празднование векового юбилея Коми начнётся с торжественного выстрела из пушки в Петропавловской крепости, ожидается запуск брендированных троллейбусов и одного трамвая.

Концерты пройдут на главных сценических площадках Петербурга: Государственная капелла, Театр музыкальной комедии, Михайловский театр. Состоится Туристско-инвестиционный форум «Коми — Петербург», и все Дни будут сопровождаться обширной рекламной кампанией – презентацией Коми края.

Осуществить столь масштабные проекты удалось благодаря льготам и лояльности со стороны принимающих столичных площадок, а регионы страны и вовсе предоставили площадки безвозмездно, лишь «во имя искусства».

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