ЮэСэМ Телеком и МегаФон выходят на рынок Узбекистана

С точки зрения потребления цифровых услуг Узбекистан один из самых перспективных рынков СНГ. Фото: из архива "КП"

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие – Digital Holding. Предполагается, что оно станет технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. В совместное предприятие войдут узбекский оператор Ucell, а также узбекские активы USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Финализация сделки произойдет в течение 2021 года.

Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Республике Узбекистан. Также особое внимание будет уделено повышению качества, внедрению передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности.

«Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как МегаФона, так и «ЮэСэМ Телекома», строящего технологического лидера на пространстве СНГ и Восточной Европы. Мы уверены, что многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у МегаФона, ЦРПТ и «ИКС Холдинга», поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока», – говорит генеральный директор «ЮэСэМ Телеком» Иван Стрешинский.

«С точки зрения потребления цифровых услуг Узбекистан один из самых перспективных рынков СНГ, который за последние 10 лет показал более чем трехкратный рост абонентов сотовой связи, но при этом ещё далек от насыщения. Мы не планируем серьезных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а, скорее, сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса», – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Уверен: создание нового совместного предприятия придаст новый импульс стремительно развивающемуся в последние годы рынку цифровых услуг Узбекистана и откроет новые возможности для Ucell и его абонентов», – подчеркнул советник Премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров.

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