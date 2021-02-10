На севере Коми температура упадет до минус 38

Фото: Виктор Квасов

На территории Коми 10 февраля ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 1-5 м/с. Температура ночью -27...-32, в отдельных северных и восточных районах -33...-38, днем -27...-32, местами -20...-25, на крайнем северо-востоке -30...-35°С.

В Сыктывкаре 10 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 1-5 м/с. Температура ночью -29...-31, днем -23...-25°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики Коми рассказали, какая погода будет в феврале (подробности)

Синоптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)