В Ухте нашли вариант решения проблемы с нехваткой мест для размещения отловленных безнадзорных собак. К делу подключают благотворительный фонд «Добрый город».Сейчас отловом занимается МКП «Ухтаспецавтодор». Собак отвозят в ангар, где помещают в вольеры. За январь туда доставили 23 особи. Однако количество животных, которых возможно содержать, не нарушая законодательства, ограничено. Всего можно разместить 50-60 собак.В приюте БФ «Добрый город» найдется место для 300-400 животных при условии строительства новых вольеров. С благотворительным фондом будет заключен муниципальный контракт, согласно «Добрый город» берет на себя обязательства по отлову, передержке, клиническому осмотру, оказанию ветеринарной помощи, а также эвтаназии и утилизации животных без владельцев.8 февраля глава Ухты Магомед Османов посетил приют фонда, который находится в микрорайоне Озерный. Он осмотрел территорию, на которой содержат около 250 собак.Правда, для расширения помещений и содержания большего количества собак фонду необходимы финансовые средства. Глава города предложил организации участвовать в аукционах на оказание услуг по отлову, передержке, клиническому осмотру, оказанию ветеринарной помощи, а также эвтаназии и утилизации животных без владельцев. Так фонд сможет зарабатывать денежные средства и расходовать их на содержание приюта и строительство новых вольеров.Кроме того, поставлен вопрос о передаче в собственность БФ «Добрый город» муниципального здания на улице Социалистической. Там можно будет обустроить еще один приют, сообщает пресс-служба администрации Ухты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Печоре построят приют для бездомных собакСтало известно, где его хотят разместить (подробности)