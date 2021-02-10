В Печоре овчарка Зевс помогла задержать подозреваемого в поджоге и краже

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Печоре овчарка Зевс помогла задержать подозреваемого в поджоге кафе и краже денег из кассы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию поступило сообщение о том, что в кафе по улице Советской разбито окно и имеются следы проникновения На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошел инспектор-кинолог Янес Димитриади и служебная овчарка Зевс. Выяснилось, что неизвестный проник в заведение и пытался похитить из кассы деньги. Кроме того, в кафе неподалеку также имелись следы проникновения и поджога. Сумма ущерба составила порядка 200 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Димитриади дал собаке занюхать след отпечатка обуви, скорее всего, принадлежащий подозреваемому. Зевс моментально включился в работу и указал путь отхода злоумышленника. Напарники не дошли до места, где тот находился, всего несколько метров. Путь преградила дорога, и след прервался.

- Собаке тяжело сориентироваться на проезжей части, тем более с интенсивным движением машин. Мы дали направление. Вскоре подозреваемого задержали, - пояснил старший сержант.

11 февраля немецкая овчарка Зевс отпразднует свой первый «юбилей» - пять лет. Димитриади взял его маленьким щенком, и с тех пор они вместе. Напарники обучались в Уфимской школе подготовки кинологов и в 2018 году успешно сдали экзамены и тесты.

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Специализация Зевса – общерозыскной профиль. После обучения служба проходила в ИВС, затем – кинологическая группа. Здесь Янес и Зевс сразу же стали принимать участие в работе следственно-оперативной группы. На счету четвероного полицейского не одно раскрытое преступление.

Димитриади в органах внутренних дел с 2016 года. Кинологом стал еще в армии в 2008 году после прохождения «учебки». С собаками Янес и другие военнослужащие охраняли аэродром в Липецке, по окончании службы остался служить там же по контракту.

С Зевсом полицейского связывают не только рабочие отношения.

- У меня двое детей, и я не боюсь приводить собаку домой. Характер у Зевса спокойный. В быту – это абсолютно домашняя собака, на службе успешно выполняет свои задачи, - говорит полицейский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вынесен приговор мстителю-неудачнику

Он дважды поджигал хозяйство соседа (подробнее)