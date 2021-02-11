На территории Коми 11 февраля ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный, на юге республики днем восточный, 2-7 м/с. Температура ночью -30...-35, днем -26...-31, ночью в отдельных районах -38...-43, днем на юго-западе местами -18...-23°С.В Сыктывкаре 11 февраля будет переменная облачность. Во второй половине дня ожидается слабый снег. Ветер ночью переменный, днем восточный, 2-7 м/с. Температура ночью -34...-36, днем -20...-22°С.В ближайшие дни температура морозы слегка ослабнут, но ветер усилится до 3-8 м/с, сообщает Коми ЦГМС. 11-12 февраля на территории Коми ожидается по ночам -27...-32, в отдельных северных и восточных районах -35...-40, днем -19...-24 на северо-востоке -26...-31. На крайнем юге ночью -20...-25, днем -17...-22 °С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики Коми рассказали, какая погода будет в феврале (подробности)Синоптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)